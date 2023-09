VIDEO | Utrka u bundevama na vodi: Neobična regata u Njemačkoj

Podijeli :

Iako bundevu uglavnom jedemo, ima i onih koji je koriste kao čamac.

U Ludwigsburgu, u njemačkoj saveznoj državi Baden-Württemberg, u nedjelju održana je neobična regata. Zapravo, neobična su bila plovila. Riječ je o izdubljenim bundevama.

Katarina Blank, konzultantica za menadžment, koja je sudjelovala na ovom natjecanju, kaže da je za nju ovo vrlo zanimljiv događaj koji kombinira sport i zabavu. “Mislim da je to zaista cool. Zato i sudjelujem. Već sam sudjelovala nekoliko puta. Jednom sam i pobijedila”, navodi ona.

Ovo je osamnaesti put da se regata održava u ovom gradu. Otkud ideja?

Organizatorica ovog događaja Alisa Kramer ispričala je za RTL.de da je sve počelo tako što su jednom iz hira rekli: “Probat ćemo vidjeti može li nas bundeva održati na vodi. Kada smo ušli u bundevu, odlučili smo – sljedeće godine ćemo napraviti utrku s bundevama.”

Govoreći o tome koliko je zahtjevna ova utrka, Blank kaže: “Mislim, to nije čamac, to je bundeva. Ona drugačije reagira na kretanje, ne smijete gubiti prisebnost, morate ostati mirni, morate držati liniju da biste stigli do cilja.”

Inače, dva natjecatelja se natječu jedan protiv drugog. Iza njih ide “čuvar”, za slučaj da nešto pođe po zlu.

