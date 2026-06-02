Brijuni
Ovoga ljeta posljednja Šerbedžijina izvedba "Kralja Leara"
Ovoga ljeta, u sklopu 26. sezone Kazališta Ulysses, Rade Šerbedžija igrat će posljednji put naslovnu ulogu u predstavi "Kralj Lear“, kojom je 2001. godine započelo radom to kazalište, potvrdili su u utorak iz Ulyssesa.
Oglas
Radi Šerbedžiji je Lear jedna od najdražih, ali i najzahtjevnijih uloga u karijeri, a Shakespearova predstava uvijek je privlačila brojnu i vjernu Ulyssesovu publiku. Do sada je slavni glumac igrao Leara preko sto puta na tvrđavi Minor na Malom Brijunu.
Središnji događaj ovogodišnje sezone Kazališta Ulysses je premijera predstave Ronalda Harwooda "Na čijoj strani" u koprodukciji Ulyssesa i Sarajevskog ratnog teatra SARTR. Redateljica predstave je Lenka Udovički, a u glavnim ulogama su Svetozar Cvetković i Ozren Grabarić.
Riječ je o drami koja govori o denacifikaciji slavnog dirigenta Berlinske filharmonije Wilhelma Furtwänglera, a progovara o intrigantnoj temi o neutralnosti, kolaboraciji i preživljavanju u teškim i opasnim vremenima kao što je bio nacizam. Otvara dilemu koliko su vrhunski umjetnici, kao što je bio jedan od najvećih dirigenata dvadesetog stoljeća Furtwängler, pošteđeni zbog uloge koju su imali u tim opakim vremenima, uz pitanje je li neutralnost uopće moguća.
Harwood je svjetsku slavu stekao dramom „Garderobijer“ i scenarijem za film „Pijanist“, za koji je dobio i Oskara. Premijera će na Malom Brijunu biti 31. srpnja, a predstava će biti izvođena više puta u kolovozu.
Koncerti na Ulyssesovom ljetu
„Ulysses“ je i za ovu sezonu pripremio niz zanimljivih predstava, a prva je 11. srpnja u Etnografskog muzeju na Velikom Brijunu, "„Dvi daske / putovanje kroz dušu" Mate Balote u izvedbi Max teatra. Slijede uspješnice Zijaha Sokolovića "Lijevo desno glumac" i "Glumac… je glumac… je glumac".
Nakon iznimnog interesa i ove sezone će u Malom rimskom kazalištu Ulysses odigrati dvije izvedbe Sofoklove "Antigone – 2000 godina kasnije" redateljice Lenke Udovički. Publika će imati priliku vidjeti i predstavu Kolektiva Igralke i Rajne Racz „Majke“, koja je prošle sezone imala praizvedbu upravo na Brijunima, nagrađivanu predstavu „Ljudski glas“ J. Cocteaua INK-a Pula, u izvedbi Dijane Vidušin, a Darija Lorenci Flatz izvest će monodramu „Ja, glumica“.
Jelena Graovac Lučev i Leon Lučev predstavit će se predstavom „Zakopana čuda“ u režiji Nine Violić, a u sklopu tradicionalne RUTE gostovat će kazališta iz Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije, BiH i Srbije.
Na ovogodišnjem Ulyssesovom ljetu koncerte će održati Damir Urban, čiji je nastup već rasprodan, Darko Rundek, Vlado Kreslin, Pips, Chips & Videoclips, Rade Šerbedžija i Zapadni kolodvor, a ovogodišnja sezona završava 29. kolovoza koncertom trija Vlatka Stefanovskog na Malom Brijunu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas