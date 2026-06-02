Bivši ministar
Nastavljeno suđenje Banožiću, obrana traži ispitivanje novih svjedoka
Na Općinskom sudu u Vinkovcima, nakon gotovo tri mjeseca od zadnje rasprave, u utorak je nastavljeno suđenje bivšem ministru obrane Mariu Banožiću, kojega se tereti za izazivanje prometne nesreće u studenom 2023. godine, kada je Goran Šarić smrtno stradao.
Banožić je na raspravu došao s novim odvjetnicama iz Zagreba, Marijanom Tomić i Sandrom Marković. Na današnje suđenje njih dvije su došle s novim dokaznim prijedlozima i zatražile da se obrani napokon omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijskim planom s mjesta nesreće.
To je ranije tražila i Banožićeva bivša odvjetnica Ksenija Vržina ali je taj prijedlog odbijen odlukom sudskog vijeća pod predsjedanjem sutkinje Davorke Rukavine.
Pojašnjavajući zahtjev Marija Tomić kazala je kako obrani nikada nije omogućen uvid u sve fotografije i situacijski plan s mjesta nesreće. „Imamo pravo na to ali ga i dalje ne možemo ostvariti, čak ni nakon što je sudac istrage Županijskog suda u Vukovaru ukinuo odluku zamjenice ODO-a. U spisu koji se sastoji od više od 800 stranica tog DVD-a nema".
Također, vještak prometne struke Andrija Repušić rekao je da mu je na vještačenje dostavljen spis zajedno sa situacijskim planom i fotografijama, što obrana nema. Time se grubo krši pravo Maria Banožića na pravično suđenje, ustvrdila je Tomić.
Dokumentacija je bitna jer su upravo nalaz i mišljenje vještaka Repušića ključan dokaz optužnice, rekla je Tomić, a njegov nalaz temelji se na fotografiji brzinomjera iz kombija žrtve, na temelju koje je vještak odredio kojom se brzinom kretao Banožić.
Ponovno je predložila da se kao svjedoci ispitaju supružnici Biljana i Mario Skokić, koji su prvi policiji prijavili prometnu nesreću.
„U ovom kaznenom postupku obrana je konstantno stavljena u poziciju dokazivanja da Banožić nije kriv, umjesto da optužba dokazuje da je kriv", kaže Tomić.
Pribavili smo podatke od Županijskog centra 112 iz kojih je jasno da su zaprimili dva poziva s mjesta nesreće, a jedan od tih poziva bio je od Biljane Skokić. Oni nisu izmišljeni svjedoci obrane, kako sud implicira u odluci kojom je odbio ispitivanje tih svjedoka obrazlažući da je nelogično što su se javili dvije godine nakon nesreće, već ljudi koji su bili na mjestu nesreće i imaju saznanja o tome što se dogodilo, rekla je Tomić.
Banožićeva obrana predlaže da se ispita i Marina Nestić, sudska vještakinja za toksikologiju, o okolnosti utjecaja količine alkohola koja je utvrđena kod Šarića, odnosno utjecaju te količine alkohola na sigurnu vožnju i samu nesreću.
