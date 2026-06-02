Savjetnik predsjednika Zorana Milanovića, Velibor Mačkić, prije nekoliko je dana rekao da će pojesti svoju diplomu ako ove mjere budu dovedu do rezultata. "Vratit ću se na restriktivni dio ovog paketa, on iznosi u svom financijskom iznosu 80 milijuna eura. Protustavka je povećanje standarda umirovljenika, za koje znamo da su 180 milijuna eura. Racionalizacija na razini državnog proračuna je 1,3 milijardi eura. Kako i na koji način, pitam njega i sve stručnjake koji su se javili proteklih dana, mi na taj način spašavamo proračun? To nije točno", rekao je.