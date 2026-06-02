inflacija 5,2 posto
Ćorić o Mačkićevu komentaru: "Jedenje diplome mu nije potrebno, siguran sam da je u Dubrovniku dobro jeo i pio"
Državni zavod za statistiku objavio je da je u svibnju inflacija u Hrvatskoj pala na 5,2 posto, s travanjskih 5,8. Izjavu za medije u Banskim dvorima dao je ministar financija Tomislav Ćorić.
"Segment cijena energenta je najznačajniji , 146,9 posto u odnosu na prošlu godinu. Lagano usporavanje na mjesec travanj, ali još uvijek izuzetno visoka stopa rasta. Slijedi segment usluga, koji u ovom mjesecu bilježi značajan porast, usporavanje u odnosu na prošli mjesec. Što se tile hrane i pića imamo značajno nižu stopu u odnosu na prošlu godinu. I konačno, industrijski proizvodi imamo pad cijena", rekao je Ćorić.
"Ova kretanja, iako još uvijek govorimo o razmjerno visokoj inflaciji, ohrabrujuća. Vjerujemo da ćemo sljedeći mjesec, i u kontekstu antiinflacijskih mjera, Vlada donijeti usporavanje inflacije", poručio je i dodao da će sljedećih 7 ili 8 mjeseci biti mjeseci kad očekuju konvergenciju stopa inflacije u Hrvatskoj.
"Ono što nas i dalje sve tišti je eskalacija sukoba na Bliskom istoku, o kojem ovisi ukupna stopa inflacije", dodao je.
Ćorić je rekao da ovom stopom inflacije ne mogu biti sretni, ali svjesni svega što se događa na Bluiskom istoku, misle da je ovo usporavanje dobar iskorak. "Idemo dalje dok to ne dođe do zadovoljavajućih razina, oko dva posto", poručio je.
Cijena usluga, poručio je, posebno u turizmu, definirat će percpciju domaće turističke ponude u očima inozemnih i domaćih gostiju i o tome će, kaže, ovisiti ova i sljedeća sezona.
Sve mjere koje će se u narednim mjesecima donijeti, rekao je, nastupit će na snagz od 1. siječnja 2027. godine. "Svatko tko u ovom trenutku zagovara povećanje cijena na kontro antiinflacijskih mjera, dovodi sve u zabludu i to jednostavno nije točno, ničim nije utemeljeno. Molimo ih da to ne rade", poručio je ministar financija.
U ovoj sezoni, rekao je, neće biti nikakvih promjena, sve stupa na snagu prim danom sljedeće godine. "Onaj koji u ovom trenutku objašnjava javnosti da njegova cijena treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on samo stvara alibi za daljnje potpunoneopravdano povećanje cijena", rekao je.
Poručio je da su oni u Ministarstvu financija otvoreni za sve konstruktivne razgovore sa svim dionicima. Dobili su, kaže, od predsjednika Vlade zadatak da naprave prijedlog za smanjenje inflacije. "Iz javnosti se nekako izgubila percepcija da je ključan segment tih mjera racionalnizacija na proračunskim stavkama, koja i sad utječe na smanjenje zagrijanosti ekoonomije, kao i naša želja da administrativne cijene u najvećem segmentu tijela državne uprave ostanu na istoj razini, i u konačnici naši razgovori sa socijalnim partnerima - to su ključni elementi našeg antiinflacijskog paketa", rekao je.
Porezni tretman paušalaca, ustvrdio je, pogotovo ovih u višim razredima, i dalje jedan od najfavorabilnijih na području Europske unije. "Više su nego dvostruko manje oporezivani od fizičkih osoba koje u RH žive od nesamostalnog rada. To je itekako porezno potiicajno i itekako pozitivno za njihov biznis", rekao je.
Govoreći o paušalu u turizmu, Ćorić je ukazao na činjenicu koja je, kaže, prešućivana ovih zadnjih desetak dana. "Od 555 jedinica lokalne samouprave, novim paušalom u turizmu nijsu obuhvaćeno njih 462. Mi govorimo o izmjenama koje se tiču isključivo najrazvijenih općina i gradova, o opravdanosti paušala u turističkoj djelatnosti možemo razgovarati iz više perspektiva", rekao je.
Savjetnik predsjednika Zorana Milanovića, Velibor Mačkić, prije nekoliko je dana rekao da će pojesti svoju diplomu ako ove mjere budu dovedu do rezultata. "Vratit ću se na restriktivni dio ovog paketa, on iznosi u svom financijskom iznosu 80 milijuna eura. Protustavka je povećanje standarda umirovljenika, za koje znamo da su 180 milijuna eura. Racionalizacija na razini državnog proračuna je 1,3 milijardi eura. Kako i na koji način, pitam njega i sve stručnjake koji su se javili proteklih dana, mi na taj način spašavamo proračun? To nije točno", rekao je.
"Poruke koje dolaze bez ikakve odgovornosti, a gospodin Mačkić je ovdje zapravo vrlo lakonski, bez ikakve odgovornosti, jer njegova funkcija već godinama ne nosi nikakvu odgovornost, dotaknuo se antiinflacijskih mjera vlade. On to može i dalje nastaviti, jer njegove poruke ne nose nikakvu težinu. Jedenje diplome mu sigurno nije potrebno, jer sam siguran da je na konferenciji u Dubrovniku na kojoj je izrekao ovo, dobro jeo i pio", rekao je.
Upitan misli li da će Mačkić morati pojesti svoju diplomu, Ćorić je odgovorio: "Ja mu to ne želim. Želim samo da s pozicije savjetnika predsjednika Republike komunicira odgovorno", kazao je.
