DOŠLO DO KAOSA

Više od 2,3 milijuna Meksikanaca ostalo bez struje

Hina
27. ruj. 2025. 07:51
Meksiko
AFP / Ilustracija / CARL DE SOUZA

Oko 2,3 milijuna stanovnika ostalo je bez struje u petak na jugoistoku Meksika zbog kvara koji je doveo do kaosa diljem tog područja, posebno u turističkom odredištu Cancunu.

Četiri sata nakon kvara na interkonekciji između nekoliko mreža, struja se vratila na oko 50 posto područja u pogođenim saveznim državama Yucatan, Campeche i Quintana Roo.

„Pogođeno je 2,3 milijuna korisnika”, objavio je Hector Lopez, direktor meksičke državne elektroenergetske tvrtke.

Zbog nestanka struje prestali su raditi i semafori, što je izazvalo prometni kaos, a s radom su nastavile samo one tvrtke koje su imale generatore, javio je dopisnik agencije France Presse iz Cancuna.

U dijelovima tog grada na dva su sata prestale funkcionirati i telekomunikacije, no čini se da vodovodna mreža i bolnice nisu ugrožene ovim incidentom.

meksiko nestanak struje

