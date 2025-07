I Njemačka ima prilično stabilne zlatne rezerve, koje su se od 2012. tek neznatno smanjile (tada je imala 3.396 tona). Prema podacima s internetske stranice, zalihe čuva u skladištu središnje banke Bundesbank u Frankfurtu, ali i u skladištima Federal Reserve Bank (Fed) u New Yorku, Bank of England i Banque de France.

Tijekom Hladnog rata, u strahu da bi Sovjeti mogli pronaći zlato, Nijemci su zalihe rasporedili na različite lokacije diljem svijeta. Između 2013. i 2017. dio zaliha vraćen je u Frankfurt. Kako je nedavno izvijestio Financial Times, i Njemačka i Italija i dalje više od trećine svojih rezervi čuvaju u Fedovu skladištu na Manhattanu. U obje zemlje, za vrijeme napetosti između Feda i administracije Donalda Trumpa, javljaju se pozivi da se zlato vrati kući, gdje središnje banke i Europska središnja banka (ESB) imaju veći nadzor.