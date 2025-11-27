Oglas

TRAGEDIJA U KINI

Vlak naletio na grupu radnika, poginulo ih 11, ozlijeđeno dvoje

author
Hina
|
27. stu. 2025. 08:43
Pruga
Ilustracija / Unsplash

U četvrtak je u u jugozapadnome kineskom gradu Kunmingu vlak naletio na skupinu željezničkih radnika, usmrtivši ih pritom jedanaest i ozlijedivši dvoje, rekli su dužnosnici, dodavši da je riječ je o najtežoj željezničkoj nesreći u Kini u više od deset godina.

Oglas

Vlak, koji je testirao opremu za detekciju potresa, udario je u grupu radnika na zakrivljenom dijelu pruge na gradskoj željezničkoj postaji Luoyang Town.

Postaja u pokrajini Yunnan nastavila je s uobičajenim prometovanjem, a nesreća se istražuje, kazali su dužnosnici.

Kineska željeznička mreža najveća je na svijetu. Duga je više od 160.000 km i godišnje se njome realiziraju milijarde putovanja.

Premda je željeznička mreža hvaljena i poznata po učinkovitosti, pozornost javnosti privukla je nakon nekoliko incidenata, među kojima je onaj iz 2011. u istočnoj provinciji Zhejiang u kojemu poginulo 40, a ozlijeđeno je 200 ljudi. 

Devet je osoba poginulo 2021. kada je vlak u sjeverozapadnoj provinciji Gansu naletio na radnike na dijelu željezničke pruge Lanzhou-Xinjiang.

Teme
kina željeznička nesreća

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ