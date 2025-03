Cvrtila o pregovorima o miru: Uvjete ne diktira Zapad nego Rusija i to može značiti samo jedno

Podijeli :

Sveučilišni profesor, stručnjak za geostrategiju i sigurnost Vlatko Cvrtila bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o pregovorima u Ukrajini.

Vlatko Cvrtila komentirao je američki plan zaustavljanja rata u Ukrajini: “Možemo reći da se trude, ali ako govorimo o nekom konkretnom uspjehu, zapravo ga nema. Čak i ovaj sporazum o sigurnoj plovidbi na Crnom moru je nešto što je postajalo i dogovoreno 2022. godine, Rusija je izašla iz sporazuma 2023. godine. To nije nešto što će značajno utjecati na tijek rata i ozbiljne pregovore o primirju, ali i o zaustavljanju rata. Ono što ovo sporazumu nedostaje, ako imate slobodnu plovidbu po moru, nigdje u sporazumu ne piše da se zabranjuju sporazumi na lučku strukturu što sporazum ozbiljno dovodi u pitanje. To je jedan mali korak i vidimo da je američka administracija tome posvetila dosta pažnje kao veliki uspjeh, ali ako pogledamo sve što su napravili onu su neuspješni.”

Trump: Napori da se zaustavi eskalacija rata u Ukrajini “donekle pod kontrolom” Putin naredio vojsci da obustavi napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Bijela kuća objavila detalje razgovora

“Jedan od konkretnijih koraka je primirje 30 dana na svemu koje je prihvatila Ukrajina, ali nije Rusija. Onda je bio dogovor da neće biti napada na energetsku infrastrukturu, Rusija je to prihvatila, ali napadi na energetsku infrastrukturu imaju smisla samo ako to utječe na borbenu sposobnost ili volju protivnika. Ako želite terorizirati stanovništvo i smanjiti mu civilne kapacitete i onda se ta energetska infrastruktura koristi, zimi, a mi sad idemo prema proljeću i to nije nešto to će značajno donositi vojnu prednost Rusiji, kao što je to bilo sada. S druge strane Ukrajina je razvila sposobnosti gdje može napadati na teritoriju Rusije energetsku infrastrukturu. Ako to Rusija prihvati znači da neće imati napada na svom teritoriju, a s druge strane će odustati od nečega što im ne treba”, dodao je.

“Korak po korak je dobra metoda”

Govorio je o sveobuhvatnom sporazumu o prekidu vatre: “Korak po korak je dobra metoda, međutim važno je da imate dvije strane koje su spremne na kompromise. U ovom trenutku nemamo ravnotežu moći između dviju strana koje su u sukobu jer je Donald Trump dolaskom u Bijelom kući svojim narativima osnažio Rusiju. Osnažio je agresora, a u normalnim okolnostima agresor bi trebao biti kažnjen, protiv agresora Zapad je stavio sankcije i ne očekuje se popuštanje agresoru nego suprotno, očekivalo bi se da se kod pritiske dobije mogućnost da oni pristanu na određene kompromise. Sada to nemamo, Rusija je osnažena i zna jako dobro pregovarati i očito je puno iskusnija Putinova administracija u pregovorima nego Trumpova administracija, to se vidjelo u zadnjih mjesec dana. Imamo situaciju u kojoj ne diktira Zapad uvjete nego Rusija diktira uvjete i to samo može značiti da će se odugovlačiti pregovori jer Rusija smatra da dobro stoji na frontu i da ima prostora za postizanje određenih vojnih rezultata. Rusi ne trebaju nešto što bi onemogućilo gospodarski i geopolitički oporavak, ako bi to bio loš mir za njih. Oni će inzistirati na produžavanja pregovora kako bi postigli sve što žele. Ako pogledamo crnomorski sporazum u njega je stavljeno sve što Rusiji odgovara.”

“Zelenski je morao promijeniti taktiku”

Zelenski se oglasio o primirju u Crnom moru

Odgovorio je na pitanje koje opcije ima ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski: “Vidimo da nakon onog sastanka u Bijeloj kući kada se pokazalo pravo lice američke administracije prema Zelenskom, Ukrajini i prema Europi jasno je da je morao promijeniti taktiku. Počeli su primjenjivati taktiku sudjelovanja u pregovorima i pristankom na određene aranžmane naravno računajući da će ih Rusija prekršiti, što se događa. Vidimo da su odložili i sporazum o mineralima koji očigledno nije povoljan za Ukrajinu, sad je neki novi tekst. I oni preuzimaju taktiku popuštanja i čekanje reakcije s druge strane da se određeni sporazumi i dogovori prekrše i onda na temelju toga grade priču.”

“Neki analitičari tvrdi da bi se moglo dogoditi da Trump i njegova administracija odustanu kad se sve zakomplicira, kada više neće imati opcija pritiska i odustane te krenu prema nekom drugom dijelu svijeta, recimo Bliskom istoku ili Kini, a zapravo Europu ostave u kaosu koji su stvorili”, dodao je.

