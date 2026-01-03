Oglas

Maduro zarobljen

Trump nakon napada na Venezuelu: "Briljantna operacija"

N1 Info
03. sij. 2026. 11:49
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump tries to reach a MAGA hat, on the day of his remarks on tariffs in the Rose Garden at the White House in Washington, D.C., U.S., April 2, 2025. REUTERS/Carlos Barria/File Photo
REUTERS/Carlos Barria

Donald Trump je nakon američke operacije u Venezueli u razgovoru za New York Times rekao da je "to zapravo bila briljantna operacija."

U telefonskom intervjuu izjavio je: "Puno dobrog planiranja te mnogo izvrsnih, izvrsnih vojnika i sjajnih ljudi."

Na pitanje je li za operacije tražio odobrenje Kongresa te što slijedi za Venezuelu, Trump je rekao da će na ta pitanja odgovoriti na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu.

Konferencija će se održati u 11 sati po istočnom američkom vremenu, javlja Sky News.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

Donald Trump Nicolas Maduro SAD Venezuela

