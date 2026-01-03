Trump nakon napada na Venezuelu: "Briljantna operacija"

Donald Trump je nakon američke operacije u Venezueli u razgovoru za New York Times rekao da je "to zapravo bila briljantna operacija."
U telefonskom intervjuu izjavio je: "Puno dobrog planiranja te mnogo izvrsnih, izvrsnih vojnika i sjajnih ljudi."
Na pitanje je li za operacije tražio odobrenje Kongresa te što slijedi za Venezuelu, Trump je rekao da će na ta pitanja odgovoriti na konferenciji za novinare u Mar-a-Lagu.
Konferencija će se održati u 11 sati po istočnom američkom vremenu, javlja Sky News.
Tijek događaja pratimo OVDJE.
