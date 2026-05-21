Je li Moskva ikada otvorenije zaprijetila članici NATO-a? "Članstvo vas neće zaštititi od ruske odmazde"

Ruski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima izjavio je u utorak da Moskva ima informacije prema kojima Ukrajina planira lansirati vojne dronove iz Latvije i drugih baltičkih država, upozorivši da članstvo u NATO-u neće zaštititi te zemlje od odmazde.
Veleposlanik Vasilij Nebenzja, govoreći tijekom sjednice Vijeća sigurnosti UN-a o sigurnosti u Ukrajini, rekao je da je Kijev već poslao ukrajinske jedinice za upravljanje dronovima u Latviju te da ruske obavještajne službe mogu odrediti lokacije s kojih se takve letjelice lansiraju, piše USA Today.
„Ruska vanjska obavještajna služba već je rekla da su koordinate centara za donošenje odluka u Latviji dobro poznate i da vas članstvo u NATO-u neće zaštititi od odmazde, čak ni ako ste članica NATO-a“, rekao je Nebenzja preko prevoditelja.
Latvijska predstavnica pri Vijeću sigurnosti, Sanita Pavluta-Deslandes, odmah je odbacila te tvrdnje kao „čistu fikciju“, a latvijsko ministarstvo vanjskih poslova u utorak je pozvalo vršitelja dužnosti šefa ruske misije i uložilo „kategoričan prosvjed“ zbog izjava ruske strane.
Tammy Bruce, zamjenica američkog veleposlanika pri UN-u, upozorila je da UN „nije mjesto za prijetnje članici Vijeća sigurnosti“ te rekla da će SAD ostati pri svim svojim obvezama prema NATO-u.
Ukrajinski predstavnik pri UN-u Andrij Melnik također je odbacio ruske tvrdnje, nazvavši ih „bajkama“, te istaknuo da su ruski napadi na ukrajinske civile učinili prvu polovicu svibnja jednim od najsmrtonosnijih razdoblja od početka ruske invazije punog opsega u veljači 2022.
I visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku reagirala je Kaja Kallas odbacivanjem optužbi Moskve da Estonija, Latvija i Litva omogućuju ukrajinske operacije dronovima, poručivši da je narativ Kremlja lažan, piše Kyiv Post.
„Tvrdnje da baltičke države dopuštaju Ukrajini korištenje njihova zračnog prostora potpuna su besmislica – i Rusija to zna”, napisala je Kallas u srijedu na platformi X.
Kallas je rekla da prijetnje Moskve Estoniji, Latviji i Litvi pokazuju slabost, a ne snagu, tvrdeći da Kremlj pokušava izvršiti pritisak na ukrajinske saveznike kako bi odustali od svojih obveza.
Pozvala je Europu da odgovori jačanjem potpore Kijevu i dodatnim povećanjem obrambenih kapaciteta kontinenta.
Njezine izjave dolaze usred novih napetosti u baltičkoj regiji nakon što je Moskva optužila Estoniju, Latviju i Litvu da dopuštaju ukrajinskim dronovima prolazak kroz njihov zračni prostor. Kijev i baltičke države odbacili su te optužbe.
Kyiv Post ranije je izvijestio da je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova upozorila baltičke zemlje na odmazdu ako dopuste ukrajinskim dronovima korištenje njihova teritorija ili zračnog prostora. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov također je sugerirao da bi Rusija odgovorila ako države članice NATO-a pomažu Ukrajini u izvođenju napada na ruski teritorij.
Spor se dodatno zaoštrio dok se Rusija suočava s ponovljenim ukrajinskim dalekometnim napadima dronovima na naftnu izvoznu infrastrukturu u regiji Baltičkog mora. Moskva pokušava prikazati te napade kao operacije u koje su uključene države NATO-a, dok baltičke vlade i dužnosnici EU-a tvrde da Rusija tim optužbama širi dezinformacije i vrši pritisak na saveznike Ukrajine.
