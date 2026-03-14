Iran kaže da je pogođeno oko 43.000 nevojnih lokacija u američko-izraelskim napadima
Iran je objavio da je tijekom američko-izraelskih napada u posljednja dva tjedna pogođeno oko 43.000 nevojnih lokacija, uključujući 120 škola, piše Al Mayadeen.
Iran said that about 43,000 non-military locations, including 120 schools, were struck during the U.S. and Israeli attacks over the past two weeks.— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) March 14, 2026
Iran announced that Azadi Tower is one of 43,000 non-military sites that were bombed, according to the Financial Times.
Iran je također priopćio da je toranj Azadi jedan od 43.000 nevojnih objekata koji su bombardirani, prenosi Financial Times.
Glasnogovornica vlade Fatemeh Mohajerani rekla je novinarima da je toranj Azadi, jedna od najpoznatijih modernih znamenitosti Teherana izgrađena prije Islamske revolucije 1979., oštećen.
Dodala je da je u napadima poginulo 206 učenika, dok je oštećeno oko 36.500 stambenih kuća i više od 6.000 poslovnih objekata.
Guverner Teherana Mohamad Sadeh Motamadian rekao je da je najmanje 10.000 stambenih kuća „oštećeno ili potpuno uništeno” zbog američko-izraelskih napada, prenosi iranska novinska agencija ISNA.
Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je izjavio da je od početka rata pogođeno više od 15.000 „neprijateljskih ciljeva” — više od 1.000 dnevno.
Izrael je ranije priopćio da je njegovo ratno zrakoplovstvo u posljednja 24 sata pogodilo više od 200 ciljeva, uključujući lansere projektila, sustave protuzračne obrane i objekte za proizvodnju oružja.
