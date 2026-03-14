Vojnik mirovnih snaga UN-a ozlijeđen u napadu na položaj UNIFIL-a u južnom Libanonu

Hina
14. ožu. 2026. 20:50
United Nations peacekeepers with the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL) drive past a destroyed healthcare centre building in the aftermath of an Israeli strike in the southern Lebanese town of Burj Qalawiya on March 14, 2026
Kawnat HAJU / AFP

Jedan mirovni vojnik UN-a ozlijeđen je u noćnom napadu na položaj Privremenih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) na jugu zemlje, koji je također izazvao požar, rekao je u subotu jedan dužnosnik, prenosi Anadolu.

Glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel izjavila je u priopćenju da je „jedan od naših položaja u blizini mjesta Meiss ej Jebel pogođen, najvjerojatnije vatrom iz teške strojnice”.

Dodala je da je „udar izazvao požar, a jedan mirovni vojnik, koji je bio na putu prema skloništu, lakše ozlijeđen”, prenosi Middle East Monitor.

Ardiel je rekla da je UNIFIL pokrenuo istragu o incidentu. Također je podsjetila sve strane na njihove obveze, rekavši: „Podsjećamo sve aktere na njihovu obvezu da u svakom trenutku osiguraju sigurnost i zaštitu mirovnih snaga.”

Libanonska skupina Hezbollah počela je 2. ožujka gađati izraelske vojne položaje kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran u kojima je u Teheranu ubijen tadašnji vrhovni vođa Ali Khamenei, kao i na izraelske napade na Libanon, unatoč primirju postignutom u studenome 2024.

Istoga dana Izrael je proširio svoju kampanju zračnim napadima na južna predgrađa Bejruta te područja u južnom i istočnom Libanonu.

Dana 3. ožujka Izrael je također pokrenuo ograničeni kopneni upad u južni Libanon, uz nastavak zajedničke vojne kampanje sa Sjedinjenim Državama protiv Irana koja je započela 28. veljače.

Hezbollah Izrael Libanon Regionalna eskalacija UNIFIL

