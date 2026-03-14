Vojnik mirovnih snaga UN-a ozlijeđen u napadu na položaj UNIFIL-a u južnom Libanonu

Jedan mirovni vojnik UN-a ozlijeđen je u noćnom napadu na položaj Privremenih snaga Ujedinjenih naroda u Libanonu (UNIFIL) na jugu zemlje, koji je također izazvao požar, rekao je u subotu jedan dužnosnik, prenosi Anadolu.
Oglas
Glasnogovornica UNIFIL-a Kandice Ardiel izjavila je u priopćenju da je „jedan od naših položaja u blizini mjesta Meiss ej Jebel pogođen, najvjerojatnije vatrom iz teške strojnice”.
Dodala je da je „udar izazvao požar, a jedan mirovni vojnik, koji je bio na putu prema skloništu, lakše ozlijeđen”, prenosi Middle East Monitor.
Ardiel je rekla da je UNIFIL pokrenuo istragu o incidentu. Također je podsjetila sve strane na njihove obveze, rekavši: „Podsjećamo sve aktere na njihovu obvezu da u svakom trenutku osiguraju sigurnost i zaštitu mirovnih snaga.”
Libanonska skupina Hezbollah počela je 2. ožujka gađati izraelske vojne položaje kao odgovor na američko-izraelske napade na Iran u kojima je u Teheranu ubijen tadašnji vrhovni vođa Ali Khamenei, kao i na izraelske napade na Libanon, unatoč primirju postignutom u studenome 2024.
Istoga dana Izrael je proširio svoju kampanju zračnim napadima na južna predgrađa Bejruta te područja u južnom i istočnom Libanonu.
Dana 3. ožujka Izrael je također pokrenuo ograničeni kopneni upad u južni Libanon, uz nastavak zajedničke vojne kampanje sa Sjedinjenim Državama protiv Irana koja je započela 28. veljače.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas