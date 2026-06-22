Završio prvi krug pregovora SAD-a i Irana u Švicarskoj. Što je dogovoreno?

Trump je rekao da je pristao na memorandum o razumijevanju postignut prošlog tjedna kako bi spriječio globalnu gospodarsku depresiju uzrokovanu visokim cijenama nafte zbog zatvaranja tjesnaca. Cijene nafte tijekom proteklog tjedna pale su na najniže razine od početka rata 28. veljače, kada su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran. Nakon objave zajedničkog priopćenja, terminski ugovori za naftu Brent dodatno su pali za više od jednog dolara, na 79,44 dolara po barelu.