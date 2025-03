Trump: Zelenski nije za mir. Zelenski: Nemam se zašto ispričavati

Podijeli :

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da ne misli kako se treba ispričati američkom predsjedniku Donaldu Trumpu nakon njihovog sukoba u Bijeloj kući no istaknuo je i da poštuje predsjednika SAD-a.

U intervjuu za televiziju Fox News, Zelenski je na pitanje misli li da duguje ispriku odgovorio:

“Ne, poštujem predsjednika i poštujem američki narod, i (…) mislim da moramo biti vrlo otvoreni i vrlo iskreni. Nisam siguran da smo učinili nešto loše.”

Plenković poslao poruku Zelenskom

Ukrajinski čelnik je ocijenio kako ovakav ishod susreta “nije dobar ni za jednu stranu”. Također je rekao da Trump nije u pravu kada tvrdi da on nikada neće htjeti potpisati sporazum s ruskim čelnikom Vladimirom Putinom ali je upozorio i da Ukrajina pri tome mora biti u snažnoj poziciji, prenijela je agencija Reuters. Priznao je da će Ukrajini biti teško oduprijeti se Rusiji bez podrške SAD-a te izrazio uvjerenje da se njegov odnos s Trumpom može spasiti. No dodao je da želi da je Trump “više na našoj strani”.

S druge strane, Trummp tvrdi da Zelenski nije za mir.

“Pa, on kaže da to želi sada. Želi se vratiti odmah, ali ja to ne mogu učiniti”, rekao je Trump tijekom prvog javnog pojavljivanja nakon sukoba i poručio kako ukrajinski čelnik prvo mora reći da želi mir.

Spor, koji je završio tako što je Zelenski napustio sastanak, rezultirao je nepotpisanim planiranim sporazumom o mineralima između nacija, izvijestila je agencija dpa. Trump je novinarima u petak rekao da ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nije izgledao kao čovjek koji želi mir, prenijela je agencija Reuters.

