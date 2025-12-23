Zelenski se oglasio o otetim Ukrajincima: Rusi su vlastite susjede odveli kao zarobljenike

Zelenski je rekao i da je među odvedenima 13 ukrajinskih vojnika. „Mogli su ubiti neprijatelja tamo iz daljine topništvom ili dronovima, ali nisu“, kazao je. „Nisu jer su tamo bili civili. Nisu htjeli ubijati civile“, pojasnio je. Poručio je i da će ukrajinske snage vratit svoje položaje u selu.