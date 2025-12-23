Oglas

otmica u sumskoj oblasti

Zelenski se oglasio o otetim Ukrajincima: Rusi su vlastite susjede odveli kao zarobljenike

Hina
23. pro. 2025. 06:27
Volodimir Zelenski
WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da su stanovnici pograničnog sela Hrabovske koje su ruske snage odvele u Rusiju godinama komunicirali sa svojim susjedima bez incidenata.

Zelenski je, obraćajući se novinarima na događaju u čast ukrajinskih diplomata, potvrdio medijske izvještaje da su stanovnike sela Hrabovske, koje se nalazi uz granicu u ukrajnskoj oblastii Sumi i u kojem živi 52 ljudi, odvele ruske snage.

„Ovih 52 ljudi koji su tamo živjeli i nisu otišli, prirodno su vodili neku vrstu dijaloga s onima na ruskom teritoriju“, rekao je Zelenskij. Dodao je da su tako živjeli dugi niz godina. 

"I mislim da jednostavno nisu očekivali da će ruske trupe jednostavno ući i odvesti ih kao zarobljenike. Ali to se dogodilo“, rekao je.

Zelenski je rekao i da je među odvedenima 13 ukrajinskih vojnika. „Mogli su ubiti neprijatelja tamo iz daljine topništvom ili dronovima, ali nisu“, kazao je. „Nisu jer su tamo bili civili. Nisu htjeli ubijati civile“, pojasnio je. Poručio je i da će ukrajinske snage vratit svoje položaje u selu.

„Što ćemo sljedeće učiniti da se ti ljudi vrate, to je druga stvar“, rekao je.

Ruske snage su se posljednjih mjeseci učvrstile u oblasti Sumi , zauzevši nekoliko sela u blizini granice. Mnoga područja te oblasti izložena su čestim ruskim granatiranjima.

Načelnik vojne uprave Sumske oblasti, Oleh Hryhorov, rekao je u nedjelju da su vlasti započele evakuaciju stanovnika pograničnih sela koji su ranije odbili biti preseljeni.

Oblast Sumi Otmica civila Rat u Ukrajini Ruske snage Vladimir Zelenski

