Mađarska opet koči Ukrajinu? Magyarov stav mogao bi razočarati Bruxelles i Kijev

Mađarski budući premijer Péter Magyar želi veća prava za mađarsku manjinu u Ukrajini prije nego što deblokira napredak Kijeva prema Europskoj uniji.
Izvori Bloomberga navode da se to pitanje pojavilo tijekom sastanka između Magyara i predsjednika Europskog vijeća Antónija Coste u Bruxellesu u srijedu, dok EU vrši pritisak na Magyara da odustane od stajališta odlazeće vlade koja blokira formalni početak pristupnih pregovora s Ukrajinom, prenosi Pravda.
Magyar je iznio uvjete koji uglavnom ponavljaju popis od 11 zahtjeva koje je Viktor Orbán predstavio Kijevu 2024. godine. Oni se odnose na prava mađarske manjine u Ukrajini i pristup obrazovanju na mađarskom jeziku.
Iako je Magyar sastanak s Costom opisao kao „koristan i konstruktivan“, izvori navode da je atmosfera bila manje pozitivna nego tijekom njegova ranijeg sastanka istoga dana s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. Tijekom razgovora s Costom, Magyar je otvorio pitanje mađarske manjine u Ukrajini.
Prema riječima predstavnika EU-a, sastanak je protekao dobro te su se također raspravljala pitanja proračuna EU-a, konkurentnosti i prošlotjednog neformalnog sastanka čelnika EU-a na Cipru.
Čvrst stav Magyara vjerojatno će razočarati dužnosnike u Kijevu i Bruxellesu koji su se nadali da će odlazak Orbána dati novi zamah ukrajinskoj kandidaturi za članstvo, osobito u pogledu formalnog otvaranja pristupnih pregovora.
Costa i mnoge prijestolnice EU-a inzistiraju na napretku u zaustavljenom procesu pristupanja Ukrajine EU-u i žele pomake u nadolazećim tjednima. Na prošlotjednom summitu na Cipru čelnici EU-a naznačili su da su preliminarni uvjeti za pokretanje prve faze pristupnog procesa Ukrajine već ispunjeni.
Orbán je blokirao proces tvrdeći da se krše prava mađarske manjine u Ukrajini. Kijev je izjavio da je spreman ispuniti postavljene uvjete te je više puta naglasio da su prava mađarske manjine u zemlji zaštićena.
Ranije ovog tjedna Magyar je rekao da se želi sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Zakarpatskoj oblasti u lipnju kako bi razgovarali o tom pitanju.
Kijev još nije potvrdio sastanak, jer raspored predsjednika Zelenskog za lipanj još nije finaliziran, rekao je njegov savjetnik Dmytro Lytvyn novinarima ovog tjedna.
Magyar je odmah nakon izborne pobjede oporbene stranke Tisza izjavio da će pitanje nacionalnih manjina morati biti riješeno kako bi se uspostavili dobrosusjedski odnosi s Ukrajinom.
