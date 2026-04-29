Oglas

"50 posto viška kapaciteta"

Ukrajina ima višak oružja, Zelenski najavio da će ga izvoziti

author
Hina
|
29. tra. 2026. 07:55
FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy holds a drone of German drone maker Quantum Systems, along with Germany's Defence Minister Boris Pistorius, during a visit to the firm on the sidelines of the annual Munich Security Conference (MSC)
REUTERS/Thilo Schmuelgen/File Photo

Ukrajina se priprema za izvoz oružja jer zemlja proizvodi više nego što je potrebno njezinim oružanim snagama, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Oglas

"U nekim proizvodnim područjima trenutno imamo do 50 posto viška kapaciteta", rekao je Zelenskij u svom večernjem obraćanju.

"Izvoz ukrajinskog oružja postat će stvarnost. Ukrajinska vojska uvijek će imati pravo na prioritet i dovoljnu opskrbu - uzet će sve ono što je potrebno, a količina iznad toga ići će u izvoz."

Zelenskij je rekao da Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima". "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere", dodao je.

Sporazum bi mogao uključivati ​​izvoz dronova, obrambenih sustava i drugih vrsta oružja i smatra se načinom jačanja financijskog stanja zemlje.

"Ponovit ću, uvjeti moraju biti korisni za Ukrajinu, mora postojati jasan nadzor, a prihod od izvoza mora ojačati ukrajinsku obranu. Tako će i biti“, rekao je Zelenskij.

Ukrajina je znatno povećala proizvodnju oružja otkako je Rusija pokrenula svoju punu invaziju prije više od četiri godine.

Teme
dronovi izvoz oružja jačanje obrane međunarodna suradnja rat u ukrajini ukrajinska obrambena industrija volodimir zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

