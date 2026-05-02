VIDEO / Ukrajina pogodila najnaprednije ruske "nevidljive" lovce, čak 1700 kilometara od granice

Ukrajinska vojska tvrdi da je pogodila neke od najnaprednijih ruskih borbenih zrakoplova duboko unutar svog teritorija, udarivši u nevidljive lovce Su-57 i bombarder Su-34 u Čeljabinskoj regiji, otprilike 1700 kilometara od ukrajinske granice.
Napad se dogodio 25. travnja, prema priopćenju ukrajinskog Glavnog stožera, koji nije otkrio metodu napada niti potvrdio točan broj oštećenih zrakoplova. Dužnosnici su rekli da je pogođeno "nekoliko" Su-57 i jedan Su-34.
Su-57 je najnapredniji ruski borbeni zrakoplov i jedini operativni borbeni zrakoplov pete generacije. Dizajniran sa nevidljivim značajkama, naprednom avionikom i velikom brzinom manevriranja, namijenjen je konkurenciji zapadnim zrakoplovima poput američkog F-35, piše Kyiv Post.
Točna zračna baza nije identificirana, ali satelitske snimke koje je podijelio Telegram kanal Exilenova+ sugeriraju da je meta bila zračna baza Shagol u blizini Čeljabinska.
Čini se da snimke pokazuju oštećenja triju zrakoplova – dva Su-57 i jednog Su-34 – uspoređujući satelitske podatke od 17. i 26. travnja.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) May 1, 2026
Ukrainian long-range drones have destroyed 4 Russian fighter jets at Shagol Airfield in the Chelyabinsk region nearly 1800 km from the frontlines.
2 top-modern Su-57 fighters were destroyed along with a Su-34 fighter-bomber and another unidentified Sukhoi jet pic.twitter.com/DAcDLY4Gyf
Ukrajina nije potvrdila kako je napad izveden, ostavljajući otvorena pitanja o tome jesu li bili uključeni dronovi dugog dometa, rakete ili sabotaže. Analitičari navedeni u izvješću Exilenova+ primijetili su da udaljenost čini konvencionalnu dostavu eksploziva dronovima malo vjerojatnom.
Ako se potvrdi, napad bi predstavljao jedan od najdubljih napada Ukrajine unutar Rusije od početka rata i rijedak prijavljeni pogodak Su-57, najnaprednijeg i najskupljeg moskovskog borbenog zrakoplova. Potvrđeno je da su Su-57 prvi put pogođeni u lipnju 2024., kada je pogođen aerodrom Ahtubinsk, oko 460 kilometara od ukrajinske granice.
Procjenjuje se da će i Su-57 i Su-34 koštati desetke milijuna dolara, a potencijalni gubici povezani s napadom dosežu i do 150 milijuna dolara ako bi zrakoplovi bili značajno oštećeni.
Posljednjih mjeseci Rusija je aktivno promovirala izvoznu verziju Su-57, iako nije jasno koliko je zemalja kupilo taj zrakoplov.
Napad se dogodio usred šireg vala ukrajinskih udara dugog dometa 25. travnja, a mediji su izvijestili da su dronovi dosegli područja u blizini Uralskih planina, uključujući Čeljabinsk i Jekaterinburg – regije koje su se prije smatrale izvan operativnog dosega Ukrajine.
Snimke koje kruže društvenim mrežama navodno prikazuju ukrajinske dronove dugog dometa Liutyi, koji mogu letjeti preko 1000 kilometara. Ukrajinski dužnosnici rekli su da je ruska protuzračna obrana pokušala presresti napad, a najmanje jedan sustav je navodno zakazao i pogodio stambenu zgradu, prema ukrajinskom savjetniku za obranu Serhiju Sternenku.
