u nedavnim protuofenzivama

Zelenski: Ukrajina je vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija

Hina
30. ruj. 2025. 06:30
zelenski AFP
Tiziana FABI / AFP

Ukrajina je u nedavnim protuofenzivama vratila više od 170 četvornih kilometara teritorija u blizini istočnog grada Dobropilja, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak navečer.

"S današnjim danom, naše su snage oslobodile više od 174 četvorna kilometra od početka operacije, a više od 194 četvorna kilometra očišćeno je od ruskih diverzantskih skupina", rekao je Zelenskij u svom večernjem video obraćanju.

Rekao je da su ruske snage u operaciji izgubile gotovo 3200 vojnika.

Zelenskij je priznao da se ukrajinske snage suočavaju s teškim uvjetima na nekoliko dijelova fronte, uključujući područje u blizini Kupjanska u pograničnoj regiji Harkiva i u okruzima između Donjecka i Dnjepropetrovska.

Početkom kolovoza, ruske su snage neočekivano probile liniju fronta istočno od Dobropilja i napredovale gotovo 20 kilometara, no nakon što su raspoređene ukrajinske rezerve, djelomično su potisnute.

Ukrajinski vojni analitičari, međutim, prikazali su manje optimističnu sliku od vlade u Kijevu.

Ukrajina se brani od ruske invazije više od tri i pol godine.

Teme
Vladimir Zelenski ukrajina

