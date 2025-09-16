Zelenski uputio zahtjev Trumpu

Dodao je kako je uvjeren da Washington može nametnuti sankcije koje bi naštetile ruskom gospodarstvu. "Siguran sam da SAD mogu primijeniti dovoljno sankcija kako bi naštetile ruskom gospodarstvu, plus Donald Trump ima dovoljno snage da učini Putina da ga se boji", izjavio je, podsjetivši da je Europa već uvela 18 paketa sankcija. "Sve što sada nedostaje je snažan paket sankcija od SAD-a."