Zelenski uputio zahtjev Trumpu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je Donalda Trumpa da zauzme "jasan stav" kako bi zaustavio Vladimira Putina i okončao rat u Ukrajini.
U ekskluzivnom intervjuu za Sky News iz Predsjedničke palače u Kijevu, Zelenski je poručio da jedini način za prekid sukoba leži u definiranim sigurnosnim jamstvima, za što je, kako kaže, potrebna Trumpova hrabrost, piše Sky News.
Ključna su sigurnosna jamstva
Zelenski je izrazio nadu da će britanski premijer Keir Starmer tijekom ovotjednog državnog posjeta američkog predsjednika Velikoj Britaniji detaljnije razraditi budućnost Ukrajine. "Vrlo se nadam da će on (Starmer) moći imati vrlo specifičnu raspravu o sigurnosnim jamstvima SAD-a za Ukrajinu", rekao je, prenosi Index.
"Prije nego što okončamo rat, zaista želim da svi sporazumi budu na snazi. Želim… imati dokument koji podržavaju SAD i svi europski partneri. To je vrlo važno", naglasio je ukrajinski čelnik, dodavši: "Da bi se to dogodilo, potreban nam je jasan stav predsjednika Trumpa."
"Učinite da vas se Putin boji"
Ukrajinski predsjednik također je pozvao američkog vođu da poduzme "snažne osobne korake" kako bi "zaustavio Putina". Njegov apel dolazi nakon što je Trump pozvao NATO saveznike da prestanu kupovati rusku naftu i uvedu carine Kini kako bi izvršili pritisak na Moskvu.
"Vjerujem da su SAD dovoljno jake da donose vlastite odluke", rekao je Zelenski. "Vjerujem da nam Donald Trump može dati sustave protuzračne obrane u dovoljnoj količini, a SAD ih ima dovoljno."
Dodao je kako je uvjeren da Washington može nametnuti sankcije koje bi naštetile ruskom gospodarstvu. "Siguran sam da SAD mogu primijeniti dovoljno sankcija kako bi naštetile ruskom gospodarstvu, plus Donald Trump ima dovoljno snage da učini Putina da ga se boji", izjavio je, podsjetivši da je Europa već uvela 18 paketa sankcija. "Sve što sada nedostaje je snažan paket sankcija od SAD-a."
Kritika summita s Putinom
Svoje je komentare Zelenski iznio i u kontekstu nedavnog summita između Trumpa i Putina na Aljasci, koji je oštro kritizirao. Rekao je da je Trump "dao puno Putinu" i da je "trebao platiti više" za taj susret.
"Vjerujem da bismo, da je to bio trilateralni sastanak [s uključenom Ukrajinom], imali neki rezultat", dodao je.
Putin testira NATO
Nakon vijesti da su britanski borbeni zrakoplovi presreli ruski dron iznad Poljske, Zelenski je upozorio da Putin testira snagu Sjevernoatlantskog saveza. "On testira NATO", rekao je. "Želi vidjeti za što je NATO spreman, za što su sposobni, diplomatski i politički, i kako će lokalno stanovništvo na to reagirati."
Prema njegovom mišljenju, Moskva time šalje još jednu poruku: "Ne usudite se dati Ukrajini dodatne sustave protuzračne obrane, jer bi vam mogli zatrebati i samima."
