"vrijedilo je truda"

Zelenski: Vrlo smo blizu stvarnog rezultata u pregovorima

author
N1 Hrvatska / Hina
|
23. pro. 2025. 06:20
President of Ukraine Volodymyr Zelensky looks on before his meeting with President of Cyprus in Kyiv on December 4, 2025, amid the Russian invasion of Ukraine. (Photo by Genya SAVILOV / AFP)
Genya SAVILOV / AFP

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak je rekao da su pregovori koji se vode sa Sjedinjenim Državama i europskim zemljama, a cilj im je okončati gotovo četverogodišnji rat s Rusijom, "vrlo blizu stvarnog rezultata".

Ukrajinski pregovarači, koje predvodi visoki dužnosnik Rustem Umerov, zajedno s predstavnicima iz Europe, održali su niz sastanaka s američkim izaslanicima, a među njima su i sastanci održani posljednjih dana na Floridi.

I ruski pregovarač Kiril Dmitrijev, izaslanik predsjednika Vladimira Putina za ulaganja, na Floridi je vodio odvojene razgovore s američkim dužnosnicima.

I ukrajinski i ruski dužnosnici su kazali da se njihovi timovi u ponedjeljak vraćaju kući kako bi ih izvijestili o ishodu razgovora.

"Čini se kao da je sve vrijedilo truda... I ovdje je važno to da je ovo djelo i nas (Ukrajine) i Sjedinjenih Američkih Država, što upućuje na to da smo vrlo blizu stvarnom rezultatu“, rekao je Zelenski na skupu posvećenom ukrajinskim diplomatima.

Teme
Mirovni pregovori Rusija SAD Ukrajina Vladimir Zelenski

