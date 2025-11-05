Zohran Mamdani izabran za gradonačelnika New Yorka pa poručio Trumpu: "Znam da gledaš, pojačaj zvuk"

Mamdani će postati prvi muslimanski gradonačelnik najvećeg američkog grada. Pobijedio je bivšeg demokratskog guvernera Andrewa Cuoma (67), koji se kandidirao kao neovisni kandidat nakon što je izgubio nominaciju od Mamdanija na primarnim izborima. Oba kandidata nosila su politički teret. Mamdani se suočio s kritikom zbog identificiranja kao demokratski socijalist i zbog prošlih izjava o Izraelu i policijskoj upravi New Yorka, dok je Cuomova ostavka iz 2021. zbog optužbi za seksualno uznemiravanje zasjenila njegov potencijalni povratak.