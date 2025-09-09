Iz Strasbourga
Brnjac: Dobro je da se razmatra članstvo SNS-a u EPP-u
N1 Hrvatska
|
09. ruj. 2025. 19:46
| Video
|
0komentara
Naša reporterka Maja Štrbac razgovarala je s europarlamentarkom Nikolinom Brnjac u Strasbourgu. Razgovarale su o priuštivom stanovanju u Hrvatskoj, ali i reakciji Europske pučke stranke na stanje u Srbiji
|
prije 36 min.|
