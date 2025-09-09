Oglas

Iz Strasbourga

Brnjac: Dobro je da se razmatra članstvo SNS-a u EPP-u

author
N1 Hrvatska
|
09. ruj. 2025. 19:46

Naša reporterka Maja Štrbac razgovarala je s europarlamentarkom Nikolinom Brnjac u Strasbourgu. Razgovarale su o priuštivom stanovanju u Hrvatskoj, ali i reakciji Europske pučke stranke na stanje u Srbiji

