Institut Hrvoje Požar
Dražen Jakšić: Nuklearna industrija doživljava "comeback"
N1 Hrvatska
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27. srp. 2026. 12:22
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Dražen Jakšić, ravnatelj Instituta Hrvoje Požar, gostovao je u Novom danu kod našeg Hrvoje Krešića, gdje je komentirao rast cijena goriva i energetsku situaciju te sve moguće posljedice.
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