Oglas

NOVA PRAVILA

Digitalizacija poreznog sustava - fiskalizacija 2.0 je počela

author
Nataša Božić
|
02. sij. 2026. 17:48

Iako u ovim blagdanskim danima u vrijeme godišnjih odmora sve teče bez većih problema, svi se pitaju kako će sustav zapravo funkcionirat kad se poslovanje vrati u normalu. Jer, još je niz otvorenih pitanja a poduzetnici strahuju i od povećanih kazni za prekršaje.

Oglas

Teme
N1 info N1TV VIDEO fiskalizacija 2.0 nataša božić video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ