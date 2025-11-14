Humana Nova: Kroz održivu modu razvijaju zajednicu, smanjuju siromaštvo i čuvaju prirodu

Na prvom festivalu održive mode i kružne ekonomije u Čakovcu prezentirani su rad i trud jedne male zajednice. Organizator i domaćin Festivala je Socijalna zadruga Humana Nova koja se gotovo 14 godina bavi održivom modom, razvoju lokalne zajednice, smanjenju siromaštva i očuvanju prirode.

