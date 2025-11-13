Oglas

Jeruzalem: Podijeljeni sveti grad

Hrvoje Krešić
13. stu. 2025. 18:42

Na mjestu gdje se unutar samo nekoliko stotina metara susreću tri najveće religije i sve njihove denominacije rastu napetosti koje oblikuju globalnu politiku. N1 televizija donosi kratku priču o slojevitosti i krhkosti života i suživota u srcu Jeruzalema.

