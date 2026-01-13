OPASNI BOJLERI
Kako se boriti protiv "tihog ubojice"? Stručnjaci savjetuju građane
Viktorija Kristić
|
13. sij. 2026. 18:58
| N1 INFO
|
0komentara
Tragedija koja je zadesila mjesto Luka na području Zaprešića vratila je pažnju na "tihog ubojicu" ili ugljični monoksid koji prijeti zimskim mjesecima. Zagrebačka policija objavila je upozorenje građanima te savjete kako se zaštititi kako bi se spriječila ponavljanja ovakvih tragičnih događaja.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Boris Dežulović
|
prije 11h|
Oglas
Oglas
SK
|
prije 43 min.
Najnovije
Oglas
Oglas