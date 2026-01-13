Oglas

OPASNI BOJLERI

Kako se boriti protiv "tihog ubojice"? Stručnjaci savjetuju građane

Viktorija Kristić
13. sij. 2026. 18:58

Tragedija koja je zadesila mjesto Luka na području Zaprešića vratila je pažnju na "tihog ubojicu" ili ugljični monoksid koji prijeti zimskim mjesecima. Zagrebačka policija objavila je upozorenje građanima te savjete kako se zaštititi kako bi se spriječila ponavljanja ovakvih tragičnih događaja.

