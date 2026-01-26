Povrat novca moguć je i za stare kredite u Hrvatskoj: Evo kako do obeštećenja za "skrivene" naknade

Nastavlja se val tužbi. Vrhovni sud Republike Hrvatske je u prosincu 2024. potvrdio ništavnost naknada za obradu kredita koje banke nisu ugovorile kao stvarni trošak, omogućujući potrošačima povrat sredstava s pripadajućim zateznim kamatama od dana uplate. Odluke se temelje na načelu da naknada mora odgovarati stvarnoj usluzi, a ne biti skriveni dio kamate. Saznali smo tko i kako može tužiti.

