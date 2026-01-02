POČINJE HRVATSKI TJEDAN
Provjerili smo koliko Hrvata ove godine ide na skijanje i gdje
Viktorija Kristić
|
02. sij. 2026. 19:09
| N1 INFO
|
0komentara
Skijaška sezona krenula je, a u subotu počinje tzv. hrvatski tjedan. Neki su skijanje bukirali već u osmom mjesecu, neki ipak nešto kasnije, a i ove godine veliki broj Hrvata će na skijališta diljem Europe. U odnosi na prošlu godinu bilježi se porast cijena, ali i broja onih koji će na skijanje. Saznali smo koliko sve košta i gdje se ide.
