Važna figura Bliskog istoka

Yasser Arafat: Simbol palestinske borbe i trajnih podjela

author
Hrvoje Krešić
|
14. stu. 2025. 20:53

Yasser Arafat ostaje jedna od najvažnijih, ali i najkontroverznijih figura Bliskog istoka -vođa koji je Palestincima utjelovio borbu za državu, ali i političar optuživan za propuštene povijesne prilike. Njegova ostavština i danas snažno dijeli palestinsko društvo, dok se borba za samostalnost nastavlja bez jasnog nasljednika.

