Pogledajte prvi dio dokumentarnog serijala N1 televizije "Zapadna obala: život iza zida" o prostoru u kojem sukob nikad nije završio.
Gledatelji će kroz četiri uzastopna petka, u 21:00 sat, moći gledati priču nastalu na terenu, među ljudima čije živote već desetljećima oblikuju sukob, okupacija, strah i svakodnevna neizvjesnost.
Reporter i urednik N1 televizije Hrvoje Krešić i izvršna urednica Nera Valentić proveli su deset dana na Zapadnoj obali tijekom studenoga 2025. godine, snimajući priče Palestinaca i Izraelaca, razgovarajući s obiteljima, aktivistima, analitičarima i ljudima koji svakodnevno žive posljedice jednog od najdugovječnijih i najkompleksnijih sukoba modernog vremena.
Producentica i autorica dokumentarca Vanja Kranic od višesatnog materijala snimljenog na terenu oblikovala je slojevitu priču koja gledateljima daje povijesni, politički i ljudski kontekst sukoba.
