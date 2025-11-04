predsjednik SNV-a
Boris Milošević o upadu maskiranih muškaraca među folkloraše: “Ovo mora biti crvena linija za društvo”
04. stu. 2025. 13:20
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća (SNV) Boris Milošević u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak komentirao je jučerašnji incident u Splitu kada su mlađe i maskirane muške osobe prekinule program Dana srpske kulture u prostorijama Gradskog kotara Blatine.
