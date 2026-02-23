Oglas

PRIKLJUČIVANJE VEĆINI?

Boška Ban: Dosta je podjela. Ima nas više koji želimo vraćanje politike u centar

N1 Info
23. velj. 2026. 13:34

Nezavisna saborska zastupnica Boška Ban gostovala je u N1 Studiju uživo s Natašom Božić i komentirala politički zaokret, kojim je postala potrebna "ruka" vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru.

