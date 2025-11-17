Oglas

Predsjednik sindikata hitne

Danijel Šota o kaosu u Hitnoj službi: Radnici Hitne organiziraju referendum

N1 Info
17. stu. 2025. 14:59

U N1 Studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić, gostovao je Danijel Šota, predsjednik Sindikata Hitne pomoći. Govorio je izazovima zdravstvenog sustava, s posebnim naglaskom na stanje u hitnoj medicini i beneficirani radni staž.

