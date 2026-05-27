OGROMNO ZANIMANJE
Objavio oglas za pastira, dobio više od 700 prijava: "Želim pobjeći iz grada i prestati se baviti teškim ljudima"
Oglas za posao pastira na udaljenim kineskim travnjacima neočekivano je postao viralna senzacija, privukavši stotine prijava i ističući rastuće pritiske na tržištu rada.
Zuo Xiaoyong, vlasnik farme koja stoji iza oglasa, bio je zapanjen kada je njegov poziv za dva pastira za rad na neravnom terenu južno od Mongolije postao najpopularnija objava dana na Weibu, kineskom ekvivalentu X-a. U roku od nekoliko sati oglas je prikupio 59 milijuna pregleda i pokrenuo 21.000 rasprava.
Preko 700 ljudi, od profesionalaca u megagradovima poput Šangaja i Chongqinga do tvorničkih radnika i nedavnih diplomanata, natjecalo se za dva radna mjesta, piše Independent.
Zuo rekao je da je desetina prijavljenih tek završila fakultet, dok su drugi kao motivaciju naveli dugove, zahtjevne industrijske uloge ili politiku na radnom mjestu. "Nisam očekivao da će postati viralno", rekao je, dodajući: "Čini se da obični ljudi teško pronalaze posao."
Rast nedovoljne zaposlenosti
Dok je glavna stopa nezaposlenosti nešto iznad 5 posto, nedovoljna zaposlenost u Kini raste, a prihodi privatnog sektora zaostajali su za gospodarskim rastom veći dio proteklog desetljeća. Radnici i administrativni radnici žale se na kulturu "996" rada od 9 do 21 sat, šest dana u tjednu.
Analitičari očekuju da će se tržište rada pogoršati u nadolazećim mjesecima, jer se tvornice suočavaju s većim troškovima zbog rata u Iranu, dok se usvajanje umjetne inteligencije ubrzava, a rekordnih 12,7 milijuna sveučilišnih diplomanata ovog ljeta počinje tražiti posao.
Reakcija na oglas bila je "simptomatska za ono što je i dalje vrlo konkurentno i često slabo nagrađujuće tržište rada", rekla je Lynn Song, glavna ekonomistica za Kinu u ING-u.
"Urbani poslovi postaju manje atraktivni i rjeđi", naglasila je.
Postotni gospodarski rast Kine uvelike ovisi o rastućem izvozu, jer proizvođači žrtvuju profit kako bi stekli tržišni udio diljem svijeta, stavljajući veći pritisak na radnike kod kuće.
James Guo prijavio se za posao jer je bio iscrpljen radom u tvornici za proizvodnju brodskih kontejnera. "Nemate pojma kako je raditi više od 13 sati dnevno, pričvršćujući vijke dok vam ruke ne oteknu i ne prekrijete se žuljevima, a da nemate ni vremena otići na WC", rekao je 21-godišnjak. "Ne mogu više", poručio je.
Zuo je tražio pastire, po mogućnosti par, koji bi ljeti vodili 3000 ovaca na ispašu na pašnjaku od 2000 hektara, a zimi, kad temperature mogu pasti ispod minus 30°C, obavljali bi naporno hranjenje i čišćenje u zatvorenom prostoru.
Za to bi pastiri dobivali po 8000 juana (1.012 eura) mjesečno, što je znatno iznad nacionalnog urbanog prosjeka u privatnim tvrtkama od otprilike 6000 juana (758 eura), te bi imali osiguran smještaj i namirnice.
Shaun Rein, generalni direktor China Market Research Group, rekao je da magistri s vrhunskih sveučilišta traže slične plaće u Šangaju, ali većina prihoda nestaje na najam malog stana i plaćanje drugih osnovnih troškova.
Zuo, koji također posjeduje 200 grla stoke, rekao je da plaća odgovara teškoćama. "Plaća je visoka, ali najvažnije je možete li raditi dugoročno i preživjeti zimu", rekao je. "Ovo nije turizam."
"Prokletstvo 35"
Polovica prijavljenih rođena je 1990-ih, rekao je Zuo, dobna skupina u središtu onoga što kineski radnici nazivaju "prokletstvom 35", a studije pokazuju da većina poslodavaca, uključujući javni sektor, previđa kandidate starije od toga.
"Svjedočimo kako se "prokletstvo 35" mijenja od memea tehnološkog sektora do šire ekonomske stvarnosti", rekao je Christian Yao, viši predavač upravljanja ljudskim resursima na Sveučilištu Victoria u Wellingtonu.
Jedna administrativna radnica u e-trgovini, 28-godišnja Wu, koja je iz razloga privatnosti navela samo svoje prezime, zarađuje 10.000 juana (1.265 eura) mjesečno, ali posao pastira pobudio je njezin interes.
"Želim pobjeći od gradskog života i prestati se baviti svakakvim teškim ljudima. Mogla bih uživati u mirnom, osamljenom životu daleko od svijeta", zaključila je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare