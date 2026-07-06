pogrebna povorka
Dautović: "Hameneijev sprovod mogao bi biti najposjećeniji u povijesti čovječanstva"
N1 Info
|
06. srp. 2026. 14:18
|
0komentara
U N1 Studiju uživo kod naše Hanan Nanić gostovao je vanjskopolitički analitičar Mirko Dautović, koji je komentirao sprovod pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hameneija te moguće političke posljedice tog događaja.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 26 min.
Najnovije
Oglas
Oglas