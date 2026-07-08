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SLUČAJ GEODEZIJA

Dora Kršul: Hobotnica je izvlačila milijune, ali nesporna je odgovornost ministrice Obuljen Koržinek

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N1 Info
|
08. srp. 2026. 14:25
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Novinarka Telegrama Dora Kršul, koja otpočetka prati slučaj pronevjere europskog novca na zagrebačkom Geodetskom fakultetu, u N1 studiju uživo kod naše Nine Kljenak, komentirala je prvu presudu u aferi Geodezija, ulogu ministrice kulture, a otkrila je i o čemu je razgovarala s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi

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Teme
dora kršul n1 studio uživo n1 tv video

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