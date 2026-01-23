Hrabro podijelila tešku priču: "Radila sam na sebi i shvatila što se dogodi kada žena prijavi nasilje"

U zagrebačkom kazalištu Knapu 29.1. odigrava se predstava "Perkusije ljubavi" koja govori o femicidu i nasilju nad ženama, a rađena je po istinitim događajima. Kako kroz umjetnost artikulirati društvene probleme? S čime se suoči žena koja trpi nasilje kada pokušava prijaviti – u sustavu socijalne skrbi, u policiji, među obitelji i prijateljima? I kakav efekt na osvještavanje nasilja i potiskivanja užasa u kojem živi može imati – kada svoju priču vidi na kazališnim daskama? O svemu tome Nataša Božić u emisiji N1 Studio uživo razgovarala je s jednom od autorica predstave “Perkusije ljubavi” i glavnom glumicom Karmen Sunčanom Lovrić ali i ženom koja joj je bila inspiracija – Monikom, koja je odlučila svoju priču o nasilju podijeliti s kazališnim ljudima – glumcima i publikom.

