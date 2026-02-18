Oglas

NAPUŠTANJE KOALICIJE?

Hrebak za N1: Dajemo premijeru 30 dana da nas resetira, presloži ili neka nas preslože građani

18. velj. 2026. 14:35

Nakon što je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak u nedjelju zaprijetio napuštanjem vladajuće koalicije zbog snimke Josipa Dabre, danas je gostovao u N1 Studiju uživo kod naše Nine Kljenak. "Crvena linija je prijeđena!", kazao je.

Dario Hrebak N1 TV VIDEO video

