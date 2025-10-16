Mila Moralić
Istraživanje "Ne u mojoj redakciji!" - svaka druga žena doživjela je seksualno uznemiravanje
N1 Hrvatska
|
16. lis. 2025. 18:17
|
0komentara
Gošća naše Nataše Božić Šarić u N1 studiju uživo bila je Mila Moralić, članica Sindikada novinara Hrvatske koja predvodi istraživanje "Ne u mojoj redakciji!", o seksualnom nasilju nad ženama u hrvatskom medijskom prostoru.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
|
prije 20 min.|
Oglas
Oglas