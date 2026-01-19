Analiza
Jakovina: "Priča s Grenlandom završit će prije nego što mislimo, i to onako kako Trump želi"
N1 Hrvatska
|
19. sij. 2026. 18:47
|
0komentara
Gost Studija uživo N1 televizije bio je povjesničar Tvrtko Jakovina koji je s Hrvojem Krešićem analizirao najnovije vanjskopolitičke potrese: od Trumpovih poruka i pritiska oko Grenlanda, do mogućih posljedica za NATO i europsku sigurnost.
