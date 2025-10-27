Profesor za N1
Jović odgovorio Đapiću: Uloga intelektualca i jest da provocira
N1 Info
|
27. lis. 2025. 15:17
|
0komentara
Politolog i redoviti profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović gostovao je u N1 studiju uživo i s Ninom Kljenak razgovarao o porukama koje je 14. listopada sa saborske govornice poslao saborski zastupnik Predrag Mišić iz DP-a, društvenim trendovima i knjizi Otpor intelektualaca.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 21 min.
Najnovije
Oglas
Oglas