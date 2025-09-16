Oglas

analiza rada DORH-a

Maršavelski o Turudiću: Trebao bi pokazati da postupa neovisno od vladajućih, ali to zasad ne vidimo

author
N1 Hrvatska
|
16. ruj. 2025. 14:13

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Aleksandar Maršavelski, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu. Komentirali su izvješće o radu DORH-a i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

Oglas

Teme
Aleksandar Maršavelski N1 Studio uživo N1 TV VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ