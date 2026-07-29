Zašto se budite umorni i nakon osam sati sna? Ovo su mogući razlozi

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Iako mnogi vjeruju da je osam sati sna dovoljno za kvalitetan odmor, jutarnji umor može biti znak da problem nije samo u količini sna, već i u njegovoj kvaliteti ili drugim čimbenicima.

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Mnogi smatraju da je osam sati sna dovoljno kako bi se ujutro probudili odmorni i puni energije. No, u praksi to često nije slučaj.

Ako se redovito budite iscrpljeni unatoč tome što ste spavali preporučeni broj sati, razlog možda nije samo u duljini sna, već i u njegovoj kvaliteti, ali i drugim zdravstvenim ili životnim navikama.

Kvaliteta sna važnija je od broja sati

Nije svaki san jednako učinkovit. Tijekom noći tijelo prolazi kroz nekoliko faza sna, među kojima su duboki san i REM faza, koje imaju važnu ulogu u obnovi organizma i mozga.

Ako se često budite tijekom noći ili vam je san isprekidan, moguće je da ne provodite dovoljno vremena u fazama sna koje omogućuju pravi odmor, piše Klix.ba.

Stres i tjeskoba mogu utjecati na kvalitetu sna

Stres je jedan od najčešćih uzroka problema sa spavanjem. Čak i kada bez poteškoća zaspite, povećana razina stresa može dovesti do češćih buđenja ili površnijeg sna.

Zbog toga se mnogi već nakon buđenja osjećaju umorno. Tehnike opuštanja prije odlaska na spavanje, poput čitanja, laganog istezanja ili smanjenja vremena provedenog pred ekranima, mogu pomoći u poboljšanju kvalitete sna.

Umor može biti povezan i sa zdravstvenim problemima

Ako osjećaj umora traje dulje vrijeme, preporučuje se razgovarati s liječnikom. Neka zdravstvena stanja mogu uzrokovati kronični umor čak i kada osoba spava dovoljno dugo.

Među mogućim uzrocima su:

opstruktivna apneja u snu

poremećaji rada štitnjače

anemija

nedostatak željeza, vitamina B12 ili vitamina D

depresija i anksiozni poremećaji

sindrom nemirnih nogu

Pravodobno otkrivanje uzroka može značajno poboljšati kvalitetu života.

Kasni obroci i alkohol mogu poremetiti san

Obilan obrok neposredno prije spavanja može otežati probavu i negativno utjecati na san. Alkohol može pomoći da brže zaspite, ali često smanjuje kvalitetu sna u drugoj polovici noći, zbog čega se mnogi ujutro bude umorni.

Previše kofeina tijekom dana

Kava i energetska pića mogu ostati prisutni u organizmu satima nakon konzumacije. Ako kofein unosite u poslijepodnevnim ili večernjim satima, može otežati duboki san, čak i ako uspijete zaspati.

Nepravilan raspored spavanja

Odlazak na spavanje i buđenje u različito vrijeme iz dana u dan može poremetiti unutarnji biološki sat.

Organizam najbolje funkcionira kada ima ustaljen ritam spavanja, uključujući i dane vikenda.

Prekomjerno korištenje mobitela prije spavanja

Plavo svjetlo koje emitiraju mobiteli, tableti i računala može odgoditi lučenje melatonina, hormona koji pomaže tijelu da se pripremi za san.

Stručnjaci preporučuju izbjegavanje ekrana barem sat vremena prije odlaska na spavanje.