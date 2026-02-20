Oglas

DABRIN ZAKON

Profesor kaznenog prava detaljno objasnio zašto se ne mogu zabraniti komunistički simboli

N1 Info
20. velj. 2026. 14:36

Profesor Pravnog fakulteta u zagrebu Aleksandar Maršavelski kod Nataše Božić u N1 Studiju uživo komentirao je tzv. Dabrin zakon kojim bi se zabranili simboli svih totalitarnih režima, uključujući Titove slike, petokraku ili slogan "Smrt fašizmu, sloboda narodu!"

