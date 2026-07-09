Analiza NATO summita
Redžepović: "Dok postoji NATO i EU, nema nikakve šanse da Srbija pokuša djelovati protiv neke države, ali u ovome su broj jedan"
N1 Info
|
09. srp. 2026. 14:57
|
0komentara
Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o NATO summitu u Ankari i ostalim aktualnostima.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas