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Analiza NATO summita

Redžepović: "Dok postoji NATO i EU, nema nikakve šanse da Srbija pokuša djelovati protiv neke države, ali u ovome su broj jedan"

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N1 Info
|
09. srp. 2026. 14:57
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Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u N1 Studiju uživo kod Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o NATO summitu u Ankari i ostalim aktualnostima.

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Teme
goran redžepović hrvoje krešić n1 studio uživo n1 tv video

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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