politika ponizila pravosuđe

Zlata Đurđević o biranju predsjednik Vrhovnog suda: To ne postoji nigdje u Europi

12. sij. 2026. 15:30

Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević gostovala je u N1 Studiju uživo, gdje je s Natašom Božić Šarić razgovarala o stanju u sudbenoj vlasti. Posebno se osvrnula na najavu HDZ-a da poveže izbor predsjednika Vrhovnog suda s imenovanjem troje sudaca Ustavnog suda, prema modelu po kojem bi dvoje kandidata predložila vladajuća većina, a jednog oporba.

