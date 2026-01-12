politika ponizila pravosuđe
Zlata Đurđević o biranju predsjednik Vrhovnog suda: To ne postoji nigdje u Europi
N1 Info
12. sij. 2026. 15:30
Profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu Zlata Đurđević gostovala je u N1 Studiju uživo, gdje je s Natašom Božić Šarić razgovarala o stanju u sudbenoj vlasti. Posebno se osvrnula na najavu HDZ-a da poveže izbor predsjednika Vrhovnog suda s imenovanjem troje sudaca Ustavnog suda, prema modelu po kojem bi dvoje kandidata predložila vladajuća većina, a jednog oporba.
