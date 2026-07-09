zastupnik u parlamentu
Sokol: Europska unija mora što više ulagati u vojsku
N1 Info
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09. srp. 2026. 14:07
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Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) bio je gost N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao summit u Ankari.
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