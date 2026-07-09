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zastupnik u parlamentu

Sokol: Europska unija mora što više ulagati u vojsku

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N1 Info
|
09. srp. 2026. 14:07
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Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol (HDZ/EPP) bio je gost N1 Studio uživo kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao summit u Ankari.

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Teme
n1 studio uživo n1 tv tomislav sokol video

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