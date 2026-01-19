Oglas

Trump prijeti

Srećko Matić o njemačkog vojnoj misiji: Kolokvijalno rečeno - vikend izlet na Grenland

N1 Hrvatska
19. sij. 2026. 18:50

Gost našeg Hrvoja Krešića u N1 studiju uživo bio je Srećko Matić, koji se javio iz Düsseldorfa video vezom. Razgovarali su o krizi u NATO savezu koja je izbila zbog američkih pretenzija prema Grenlandu, de jure teritoriju NATO članice Danske, i uloge njemačkog Bundeswehra na Arktiku.

